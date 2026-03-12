星野リゾートは、「星のや富士」「BEB5土浦」「青森屋」「奥入瀬渓流ホテル」にて体験できる、個性的で新しい春の楽しみ方を公開した。星のや富士「桃源郷グランピングランチ」「星のや富士」(山梨県)は3月20日〜4月10日、桃の産地・笛吹市の貸切農園で「桃源郷グランピングランチ」を実施する。360度桃の花に囲まれた絶景の中、桃の成長を5つのシーンで描いたストーリー仕立てのコースを提供。今年は桃の薪を使った焚き火で仕上げ