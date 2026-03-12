産学官金が連携し、イノベーションの創出を図るマッチングイベントの活動報告会が12日、金沢市で開かれました。北陸先端科学技術大学院大学では、地域の活性化と人材育成を目的に、大学や企業、行政や金融機関を連携させ、新製品や新事業の開発につなげる取り組み「マッチングハブ」を続けています。この取り組みをさらに広めようと、全国の大学や企業を対象とした報告会が開かれ、全国各地から約80人が参加しました。会場で