元「シブがき隊」でタレントの布川敏和の“現在”に密着した企画で、離婚後の生活について家族が語った。長男は当時の自宅について「1回ゴミ屋敷みたいになった」と振り返り、「このままだとここで孤独死してしまうと思うぐらいの状態だった」と心配していたことを明かした。布川敏和(C)AbemaTV,Inc.○「1回ゴミ屋敷みたいになった」ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、元「シブがき隊」でタレントの