《落選してても仕事してます！！》3月10日、そんなメッセージとともにXへ動画を投稿したのは、前衆議院議員の川内博史氏（64）。森友学園問題に関する文書を読み込む様子を収めた約20分の動画が、ネット上で話題を呼んでいる。川内氏は今年2月の衆院選で、立憲民主党と公明党が合流して結党された「中道改革連合」から鹿児島1区に立候補。しかし、自民党の宮路拓馬氏（46）に敗れ、8期務めた議席を手放すこととなった。長年地域で