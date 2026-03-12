イラン情勢をめぐる原油価格の高騰で、福岡県内でもガソリンが大幅に値上げされています。こうした事態を受けて高市首相は、3月16日にも備蓄している石油を放出すると表明しました。今後のガソリン価格はどうなるのでしょうか。 3月12日、福岡市のガソリンスタンドでは。■松永悠作記者「こちらのガソリンスタンドでは、12日から1リットルあたり24円値上げして185円で販売しています。」■訪れた人「22リットルで4000円、高いよ