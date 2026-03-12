【月村手毬-Luna say maybe-】 3月31日 予約開始 コトブキヤは、フィギュア「月村手毬-Luna say maybe-」のデコマスを公開した。3月31日に予約受付を開始する。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「月村手毬」をフィギュア化したもの。「Luna say maybe」衣装で、フィギュア用の描き下ろしイラストを元に立体化。クールで全力で歌唱する姿が表現さ