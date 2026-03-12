福岡市博多区の櫛田神社で3月12日、ご神木の長寿を祈願する「ぎなん祭」が行われました。 博多の総鎮守、櫛田神社のご神木「ぎんなん」。博多では「ぎなん」と呼ばれます。高さ25メートル、樹齢は1000年以上とされ、福岡県の天然記念物に指定されています。ぎなん祭は、ぎなんに宿る魂を慰め不老長寿を祈願するもので、参加した氏子たちは古くからの言い伝えに従い、肥料として根元に「おから」をまきました。■櫛田神社