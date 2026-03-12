高知県内の公立高校A日程の合格発表が3月12日、一斉に行われました。高知市の高知丸の内高校では午前9時に合格者の番号が張り出されました。集まった受験生は自分の番号を確認すると保護者や友達と写真を撮ったり喜びを電話で報告する姿が見られました。高知県教育委員会によりますと公立高校A日程・全日制は3104人が受験し2963人が合格を決めました。競争率は前の年を0.03ポイント上回る0.71倍でした。3月18日にはB日程の入学者選