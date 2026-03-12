１２日、第１４期全人代第４回会議の閉幕会議で演説する趙楽際氏。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京3月12日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は12日、北京の人民大会堂で閉幕会議が開かれた。趙楽際（ちょう・らくさい）主席団（議長団）常務主席・全人代常務委員会委員長が主宰し、演説した。