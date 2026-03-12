『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「施錠も…高級車窃盗の“瞬間”警察が3人組行方追う」についてお伝えします。◇11日午前5時前、滋賀県大津市の住宅街に入ってきた1台の車。映像には、おりてきた1人が駐車場にとめられた別の車の前にかがみ込み、もう1人が警戒するように周囲を見渡す様子が映っています。しばらくすると、ドアが開き運転席で作業を始める様子も…。数分後には乗ってきた車とともにとめて