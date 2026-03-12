「イモトのWiFi」が12日午後、X（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド入りした。消費者庁が同日、「イモトのWiFi」の名称でモバイルルーターのレンタル事業を展開する「エクスコムグローバル」（東京都渋谷区）に対し、1億7262万円の課徴金納付命令を出したことを受け、ネット上では「1億7千万円の課徴金命令。えぐ…」「使ったことある」「結構有名だよね、イモトのWiFi」「似た事例はどんどん出てきそう」「使った事はないな