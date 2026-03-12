ペルシャ湾で石油タンカー2隻が攻撃を受け、1人が死亡しました。ロイター通信によりますと11日、ペルシャ湾のイラク領海内で外国籍の石油タンカー2隻が攻撃を受け、炎上しました。この攻撃で乗組員1人が死亡し、38人が救助されたということです。爆発物を積んだイランの小型船がタンカーに衝突したとみられます。また、近いうちにイランの体制崩壊の兆しはないとアメリカの情報機関が分析していると報じました。