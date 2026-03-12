中国税関総署が3月10日に発表した貿易データによると、1〜2月の中国の物品貿易総額は前年同期比18．3％増で、良好なスタートを切りました。年初来、中国の貿易は全体的に安定して進む状態を見せており、強靭（きょうじん）さと活力がより顕著になっています。1〜2月の中国の物品貿易総額は同18．3％増の7兆7300億元（約177兆7900億円）でした。 輸出について見ると、新たな成長エネルギーが引き続き力を発揮し、多元化した市場効果