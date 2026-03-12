「高級軽バン」の新しい選択肢毎年1月に開催されるカスタムカーの祭典「東京オートサロン」では、アフターパーツメーカー、チューニングショップが手掛けるカスタムカーだけでなく、自動車メーカー本体も意欲的なカスタムを施したモデルを披露し、注目を集めます。2022年1月に開催された「東京オートサロン2022」でダイハツは、軽バン「アトレー」をベースとした上級仕様のコンセプトモデル「アトレー プレミアム Ver.」を発