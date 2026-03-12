山形県河北町のアパートでビニール袋に入れられた状態の赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、遺体を遺棄したとして先月逮捕された河北町の３９歳の女が殺人の疑いで再逮捕されました。 【写真を見る】妊娠や出産に関連した医療機関の受診歴なし...赤ちゃん殺人事件の容疑者として母親の女(39)を逮捕（山形・河北町） 女には、妊娠や出産に関連した医療機関の受診歴はなかったということです。 殺人の疑いで再逮捕さ