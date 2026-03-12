ガンバ大阪は３月12日、ドイツ人DFフィリップ・マックスの完全移籍加入を発表した。マックスは32歳のサイドバック。バイエルンやシャルケといった名門クラブのユースチームでプレーした経歴を持つ。プロとしてのキャリアは、2012年に当時レギオナルリーガ・ウェスト（４部相当）に所属していたシャルケIIで始まった。そして14年、ブンデスリーガのドルトムントとのダービーマッチでトップチームデビューを果たした。その後