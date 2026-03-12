バーンリーに所属するカイル・ウォーカーが３月10日、イングランド代表からの引退を発表。イングランドサッカー協会を通じてコメントをリリースしている。「この決断を下すのは悲しいが、イングランド代表で成し遂げてきたことをとても誇りに思う」「母国を代表して５つのメジャー大会に出場し、決勝まで勝ち進み、このイングランド代表チーム、特にこれまで共に働く機会に恵まれた選手たちや監督たちに囲まれて過ごせたことは、