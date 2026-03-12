バイクメーカーのヤマハ発動機（本社・静岡県磐田市）は3月12日、渡部克明会長(66)が25日の株主総会をもって退任すると発表しました。会長職は当面空席となるということです。 ヤマハ発動機によりますと、当初は渡部会長を含む10人の取締役選任議案を株主総会にかける予定でしたが、渡部会長から辞退の申し入れがあり、2月11日に開かれた取締役会で渡部会長の削除を決めたということです。 渡部会長は辞退の理由につ