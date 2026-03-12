中東情勢の悪化を受け原油価格が上昇する中、広島県内ではガソリン価格が大きく値上がりするなど、影響が広がっています。■購入客「えらい急に上がったんじゃね」■店の人「そうなんですよ」広島県廿日市市のガソリンスタンドです。レギュラーガソリンは1リットルあたり181円。今朝から30円値上げしました。■購入客「180円台というのはちょっとびっくりですよね」この店では、値上げについてSNSで告知。11日は普段の倍以上