消費税の減税や給付付き税額控除について話し合う「国民会議」のもとで、制度設計について議論する実務者会議の初会合が開かれました。今後、消費税の減税をめぐって、関係団体からヒアリングをおこなうことを決めました。自民党小野寺五典 税調会長「制度や省庁間の縦割りの壁を乗り越えて、真に国民の皆様に役立つ制度になるよう結論を得ていきたいと思っております」国民民主党古川元久 税調会長「食料品のゼロ税