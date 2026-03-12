イラン情勢が原油価格の高騰を引き起こしています。アメリカのトランプ大統領が軍事作戦について、早期の終結ではなく、「任務を完遂しなければならない」と述べるなど、事態の沈静化は見通せない状況です。アメリカトランプ大統領「早々と撤収するわけにはいかないだろう？任務を完遂しなければならない」11日、こう強調したトランプ大統領。アメリカの攻勢で「我々は勝利した。最初の1週間で勝負は決した」と主張したうえで、