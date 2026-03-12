仲間の男性を車の中に監禁したなどとして逮捕監禁などの疑いで警視庁に逮捕された風俗スカウトグループメンバーの20代の男性3人について、東京地検は11日付で不起訴としました。東京地検は「証拠関係を踏まえ、公判で適正な判決を得られるかどうかを検討した結果として、不起訴とした」としています。