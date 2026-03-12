『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“パパ活”で少女にわいせつか…金払わず逃走」についてお伝えします。◇児童買春の疑いで逮捕された阿川巧容疑者(36)。当時17歳の少女に金を払うと約束してわいせつな行為をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、阿川容疑者は出会い系アプリでいわゆる「パパ活」相手を募集し「2時間10万円」などと書き込み。これに応じた当時17歳の少女に去年11月、当時住んで