高市内閣に初の女性スキャンダルです。一部週刊誌が松本文部科学大臣の不倫疑惑を報じ、松本氏はきょう国会で、「大変反省している」と陳謝した上で、大臣の職については続投する意向を示しました。中道改革連合早稲田夕季 衆院議員「（不倫）報道はお認めになるということでよろしいでしょうか」きょうの国会。野党が「報道を認めるのか」と追及したのは、松本文科大臣に浮上した「不倫疑惑」です。きょう発売の週刊文春は