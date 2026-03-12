国会では、新年度予算案をめぐる与野党の攻防がヤマ場を迎えています。政府・与党はあす、衆議院の通過を強行する構えで、野党は「極めて異常な事態」だと猛反発しています。午後の衆議院・予算委員会。高市総理が姿を見せてから1時間以上遅れて始まる混乱の中での開会となりました。その理由は…国民民主党浅野哲 衆院議員「この国会、与野党の合意がないまま委員長職権で審議を強行する、いわゆる職権立てが既に14回を数