きのう、大阪・梅田の道路で地下の鋼鉄管が路面を突き破り、約１３メートル隆起しました。鋼鉄管の先端は、道路から約１．６メートルの高さで止まっています。 大阪市の横山市長は１２日午後、報道陣の取材に応じ、「周辺含めて交通環境に多大なるご面倒、ご迷惑をおかけしている。改めてお詫び申し上げます」と述べたうえで、現状と今後の進め方について以下説明しました。 ●現場周辺は、地下構造物や新御堂筋