イランによるホルムズ海峡の封鎖が影響し、原油価格が高騰するなか、ガソリンスタンドではきょう、20円以上、価格を値上げするところも出ています。“日本一ガソリンが高い”とされる長野県。きのう夜に見られたのが安いうちにガソリンを入れる“駆け込み給油”です。さらに、北海道の店ではけさ、レギュラーガソリンが1リットル161円から189円に、28円値上げされました。石油元売り各社が販売価格を引き上げたことへの対応です。