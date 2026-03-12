■ミラノ・コルティナパラリンピックアルペンスキー女子大回転（日本時間12日、トファーネ・アルペンセンター）パラアルペンスキーの女子大回転の1本目が行われ、座位の村岡桃佳（29、トヨタ自動車）が1分15秒66で2位につけた。この後行われる2本目で大会3連覇の偉業に挑む。立位に出場した本堂杏実（29、コーセー）は1本目で1分19秒03をマークし、12位につけた。パラリンピックで金メダル4個を含む10個のメダルを持つ“冬の女王