講演で被災当時の状況を振り返る宮本吉寿さん＝12日午後、長野県栄村2011年に発生した東日本大震災の翌日、長野県栄村で震度6強を観測し、災害関連死3人の犠牲が出た長野県北部地震から15年となる12日、村が講演会を開いた。宮川幹雄村長は「震災を知らない世代も増えているが、世代を超えて防災を考える日としてほしい」と呼びかけた。神奈川県鎌倉市の高校生菅原和海さん（18）が栄村や能登半島、福島県で被災地を取材して製