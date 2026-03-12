「スカパー！・ＪＬＣ杯戸田ルーキーシリーズ第５戦」（１２日、戸田）２６年のトップルーキーが大波乱を演出した。進入から予想外の展開となった優勝戦は、５号艇の竹間隆晟（２５）＝大阪・１２９期・Ａ１＝がシャープにまくり差して１着。２年５カ月ぶり２回目の優勝を飾った。２着は３号艇の砂長知輝（埼玉）、３着は６号艇の安河内鈴之介（福岡）。３連単は６万３３７０円の大万券となった。大阪の若武者が電光石火の