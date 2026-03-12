モスバーガーが2026年3月18日(水)から定番商品の「テリヤキバーガー」をリニューアルし、それに合わせて半熟風たまごを使用した「とろったまベーコン テリヤキバーガー」と「チーズベーコン テリヤキバーガー」を新発売すると発表しました。とろける半熟風たまご×ベーコンのボリューム満点テリヤキが登場！「とろったまベーコン テリヤキバーガー」新発売(PDFファイル)https://www.mos.co.jp/company/pr_pdf/pr_260312_1_1.pdf4年