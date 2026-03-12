日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１２日、都内で理事会を開催した。現在、Ｊ１で町田、神戸が８強に勝ち残っている、アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ＡＣＬＥ）について、ＪＦＡの湯川和之専務理事は「現段階で何ら情報は持ち合わせていない。ＡＦＣ（アジア・サッカー連盟）のほうからもまだ連絡はきていない。ＡＦＣでも状況を確認して進めているのではないか」と中東情勢の影響を受けている同大会の状況を説明した。