元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が11日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「フルタ絶賛『吉田正尚の超絶技術』と世界一連覇の鍵を握る2人のサムライ【WBC2026】」に出演。不調に苦しむ近藤健介が、侍ジャパンのスターティングメンバーから外れる可能性について自身の見解を述べた。古田敦也氏○「それぐらい実績持ってる人なんです」1次ラウンドを4戦全勝の首位で通過し、