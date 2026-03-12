◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・上沢直之投手が２回に失点した。先頭のキャベッジに中越え二塁打を打たれて無死二塁のピンチを背負った。中山を空振り三振に仕留めたが、ダルベックに直球を右前にはじき返されてキャベッジが生還。後続は打ち取り、最少失点に抑えた。打たれた球は真ん中に入ったが、変化球のキレなど状態の良さはうかがえる投球が続いている。