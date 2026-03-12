広島高裁岡山支部 12日 岡山県の生活保護受給者らが自治体に対し生活保護費引き下げの取り消しなどを求めた裁判の控訴審で、広島高裁岡山支部は「引き下げは違法」だとする一審判決を支持し、控訴を棄却しました。 この裁判は、岡山市に住む生活保護受給者らが国が2013年から段階的に生活保護の支給額を引き下げたことで、憲法が保障する「生存権」を奪われたなどとし、減額処分の取り消しなどを求めていたものです。