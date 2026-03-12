高知県奈半利町のふるさと納税をめぐる汚職事件で受託収賄などの罪に問われ、差し戻し審で懲役2年の実刑判決をうけた後、量刑不当として控訴していた元課長に対し高松高裁は3月12日、懲役2年6ヶ月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。受託収賄などの罪に問われていたのは奈半利町の地方創生課の元課長・森岡克博被告(51歳)です。森岡被告は2018年から2019年にかけて既に実刑が確定した元課長補佐と共謀し、ふるさと納税の返