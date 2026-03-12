東京時間17:53現在 香港ハンセン指数 25716.76（-182.00-0.70%） 中国上海総合指数 4129.10（-4.33-0.10%） 台湾加権指数 33581.86（-532.33-1.56%） 韓国総合株価指数 5583.25（-26.70-0.48%） 豪ＡＳＸ２００指数 8629.04（-114.44-1.31%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76413.63（-450.08-0.59%） １２日のアジア株は総じて下落。イランを巡る中東紛争の長期化懸念や原油価格の上