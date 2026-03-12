ユーロ圏１０年債利回り格差 拡大、仏６５、伊７５ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%） ドイツ2.938 フランス3.588（+65） イタリア3.692（+75） スペイン3.423（+49） オランダ3.083（+15） ギリシャ3.697（+76） ポルトガル3.358（+42） ベルギー3.504（+57） オーストリア3.25（+31） アイルランド3.232（+29