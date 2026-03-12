中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月12日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は12日の記者会見で、米国による中国を含む16の主要貿易相手国・地域に対する貿易調査に関し、中国は「過剰生産能力」を口実にした政治的なもてあそびに反対すると表明した。郭氏は次のように述べた。中米経済・貿易問題の処理における中国の立場は一貫して明確であり、さまざまな形の一方的な関税措置に反対し