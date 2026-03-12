名古屋市の広沢市長はきょう、名古屋駅周辺のまちづくりについて話し合う会議体を設置すると発表しました。 【写真を見る】名駅再開発どうなる？名鉄･JR東海と名古屋市長が“トップ会談” 4月めどに会議体設置へ 広沢市長｢市民の疑問にスピード感をもって対応したい｣ 名古屋市の広沢市長は臨時の会見を行い、きょう、名鉄の髙粼裕樹社長・JR東海の深見健史執行役員と「トップ会談」を開いたと明らかにした上で