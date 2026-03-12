豊昇龍（右）がすくい投げで美ノ海を下す＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所5日目（12日・エディオンアリーナ大阪）横綱豊昇龍は美ノ海を右すくい投げで下し、連敗を免れて4勝目を挙げた。横綱昇進を目指す大関安青錦も藤ノ川を押し出し、連敗回避で3勝2敗。大関琴桜は若隆景に寄り切られて2敗に後退した。関脇勢は高安が義ノ富士を寄り切って5連勝とし、霧島は小結若元春をはたき込んで4勝目。若元春は5連敗となった。新小