12日午後5時ごろ、岩手県花巻市の花巻空港から、飛行中の警告灯点灯により2月23日に予防着陸した米空軍の輸送機オスプレイ1機が離陸した。防衛省東北防衛局が明らかにした。機体は東京都の横田基地を出発し、23日午後1時15分ごろ花巻空港に着陸した。米軍が部品を交換して機体を整備し、安全が確認されたとしている。着陸から離陸までの間、民間機への影響はなかった。