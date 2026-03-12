ラグビー・リーグワン1部の東京ベイは12日、次節・埼玉戦（14日、秩父宮）へ向けて千葉県船橋市内のグラウンドで全体練習を行った。第10節を終えて東京ベイ、神戸、埼玉の3チームが9勝1敗で並んでおり、勝ち点で上回る東京ベイが単独首位。レギュラーシーズンの大一番を前に、SH藤原忍（27）は「一つの山場として絶対に勝たないといけないところ。勝ちに行くし、自信はある」と闘志を燃やした。今季ここまで10試合中9試合に出