小説家のたてのよこ氏が今年1月17日に死去したことが分かった。12日に漫画配信アプリ「ピッコマ」公式Xが訃報を伝えた。同Xに「たてのよこ先生 ご逝去のお知らせ」とする文書が掲載され、「ピッコマノベルズにてご執筆いただいておりました、たてのよこ先生が2026年1月17日にご逝去されました」と伝えた。「たてのよこ先生は、第1回ピッコマノベルズ大賞からコンテストを力強く牽引し、多大なる情熱で作品を世に送り出してく