高さ3.5メートル、金色に輝くトランプ大統領の像。トランプ大統領が後ろから支えているのは、性的虐待などの罪で起訴され自殺したアメリカの富豪ジェフリー・エプスタイン氏で、2人は「タイタニック」で有名なシーンを再現しています。連邦議会の前の広場に、突如現れたトランプ大統領の像には人だかりができていました。イラン情勢が緊迫する中、トランプ大統領は…。トランプ大統領：勝利を早々に宣言するのは好きではない。我々