ワンコも楽しい！キャンピングカーで北陸旅▶▶この作品を最初から読む飼い主さん夫婦とキャンピングカーで遠出する生活にもすっかり慣れたコーギーくん。そんなある日、奥さんとコーギーくんが川で楽しく遊んでいると、リードをつけていないワンちゃんに遭遇。突然、そのワンちゃんが襲いかかりそうになり、危うく噛まれるところでした。間一髪で難を逃れた奥さんとコーギーくんでしたが…。ワンちゃんとのおでかけには