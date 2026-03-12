日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月12日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限2504(2257) 6月限6075(4422) TOPIX先物 3月限3448(2984) 6月限6041(4997) 日経225ミニ 3月限1849(1841)