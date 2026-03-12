大阪3月限 日経225先物54430-770（-1.39％） TOPIX先物3648.0-59.0（-1.59％） 大阪6月限 日経225先物54220-780（-1.41％） TOPIX先物3618.0-64.0（-1.73％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（3月限）は前日比770円安の5万4430円で取引を終了。寄り付きは5万3950円と、シカゴ日経平均先物（5万4775円）を大きく割り込む形で売りが先行した。直後につけた5万3790円を