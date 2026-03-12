日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万5500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 148( 148) SBI証券 136(66) 楽天証券45(35) 三菱UFJeスマート