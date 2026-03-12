天皇皇后両陛下がオランダとベルギーの2か国を公式訪問される方向で調整していると、政府が発表しました。両陛下はヨーロッパ北西部の王国・オランダとベルギーから国賓として招待を受け、今年6月中旬から下旬にかけて、公式訪問される方向で調整しているということです。宮内庁などによると、おふたりは、それぞれの首都、アムステルダムとブリュッセルなどを訪問し、晩さん会や歓迎行事に出席される方向で、現地の滞在は、2週間